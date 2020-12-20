Министр нефти Ирана 21 декабря встретится с вице-премьером России

В понедельник будет проведена встреча прибывающего сегодня в Москву министра нефти Ирана Бижана Намдар Зангане с Вице-премьером России Александр Новаком, передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Cообщается, что в понедельник также состоится встреча министра энергетики России Николая Шульгинова с иранским министром.

Во время консультаций будут обсуждаться последние изменения на нефтяном рынке.