Иран и Россия обсудили сотрудничество в нефтяной сфере

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили сотрудничество в нефтяной сфере, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в нефтяной сфере.

"В нынешней ситуации, включая введение жестких санкций США против Ирана и России, укрепление сотрудничества двух стран очень важно и эффективно", сказал иранский министр.

Он отметил, что в последнее время российско-иранские отношения в области энергетики развиваются успешно, призвав к углублению сотрудничества в области энергетики, чтобы нейтрализовать последствия санкций.

"Между нашими странами также ведётся успешная проработка широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества. Несмотря на то, что этот год стал нелёгким испытанием для всего мирового сообщества, экономические отношения между Россией и Ираном не только не утратили прежней динамики, но и приобрели ещё более активный и содержательный характер", отметил Новак.

Во время встречи, Новак также представил Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова в качестве сопредседателя Постоянной Российско-Иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с российской стороны.