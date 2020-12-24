Из Ирана было экспортировано 133 700 тонн орехов и сухофруктов на сумму $835 млн

Всего за первые восемь месяцев текущего 1399 финансового года (20 марта - 20 ноября) из Ирана было экспортировано 133 700 тонн орехов и сухофруктов на сумму 835 миллионов долларов, рассказал пресс-секретарь Таможенной администрации Исламской Республики Иран, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Фисташки возглавили список экспорта, составив около 121,3 тысячи тонн на общую сумму в 798 миллионов долларов. Неочищенные и очищенные фисташки составили 110 000 тонн и 10 800 тонн соответственно», - цитирует слова Рухоллы Латифи новостной портал IRIB News.

Китай, Германия, Ирак и Россия являются основными покупателями иранских фисташек.

Юго-восточная провинция Керман является центром производства фисташек в Иране.

По словам заместителя по техническим вопросам IRICA Мехрдада Джамала Орунаки, экспорт неочищенных фисташек за восемь месяцев составил 675 миллионов долларов, что на 82% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.