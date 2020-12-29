Представлена первая иранская вакцина от COVID-19 (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Иране сегодня началась первая стадия испытания иранской вакцины от коронавируса на добровольцев в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и вице-президента по научным вопросам Сурену Саттари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Первая иранская вакцина от COVID-19 под названием «Ково-Иран» разработана исследовательской группой Штаба по исполнению приказов имама.

Дочь главы Штаба по исполнению приказов Имама Тайебе Мохбер стала первым добровольцем, которая испытала на себе иранскую вакцину от коронавируса.

Она выразила надежду на успешность этого научного процесса в стране.

До сих пор, пока 65 тыс. человек стали добровольцами, чтобы испытать на себя иранскую вакцину. В первой стадии испытания только 56 человек могут получить вакцину.