Экспорт яблок за 9 месяцев этого года составил 764 млн. долларов

Заместитель министра развития трансформационных отраслей и сельскохозяйственного бизнеса Министерства сельского хозяйства Заврар Парме сказал, что за первые девять месяцев этого года в целевые страны было экспортировано 403 тысячи тонн яблок на сумму 764 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Этот объем экспорта за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в объему вырос на 34% и в стоимостном выражении - на 60%», - сказал он.

По его словам, при этом в прошлом году в целевые страны было экспортировано 300 000 тонн яблок на сумму 460 млн. долларов.

Он указал на увеличение экспорта яблок с 5 000 тонн до 97 000 тонн в Россию в этом году, и расценил этот объем экспорта как важное событие в области экспорта.