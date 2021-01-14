Стоимость экспорта цинка достигла 189 млн. долларов

По статистическим данным, за последние 9 месяцев, средняя экспортная цена цинка за тонну составила 2226 долларов. Учитывая экспорт 85 тысяч тонн этого металла доходы страны с этого места оцениваются в 189 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно статистическим таблицам иранской таможни, средняя экспортная цена цинка за тонну составила 2226 долларов.

Согласно исследованию, экспорт металлического цинка за последние 9 месяцев входит в число 30 наиболее важных экспортных товаров в горнодобывающей и минеральной промышленности после стали и меди.

Предварительная статистика товарооборота Ирана за указанный период показывает, что было обменено 110 млн. 279 тысяч тонн товаров на сумму 51 млрд 970 млн. долларов, из которых доля экспорта составила 85 млн. и 263 тысячи тонн на сумму 25 млрд 112 млн. долларов.

Объем добычи свинца и цинка за восемь месяцев текущего года по иранскому календарю составил 655 850 тонн.