Иран и Оман обсудили перспективы развития торгово–экономических связей

Иран 27 января 2021 07:33 (UTC+04:00)
Иран и Оман обсудили перспективы развития торгово–экономических связей

Глава Центрального банка Ирана Абдольнассер Хеммати и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиди обсудили перспективы развития экономических и банковских отношений между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Встреча Хеммати и главы МИД Омана состоялась во вторник в Маскате. Стороны подчеркнули важность развития экономических и банковских отношений между Ираном и Оманом.

Отметив важность роли Ирана в регионе, оманский министр подчеркнул расширение торгово-экономических отношений между двумя странами.

Хеммати прибыл в Маскат с двухдневным визитом по приглашению официальных лиц Омана.

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