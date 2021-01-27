Иран и Оман обсудили перспективы развития торгово–экономических связей

Глава Центрального банка Ирана Абдольнассер Хеммати и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиди обсудили перспективы развития экономических и банковских отношений между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Встреча Хеммати и главы МИД Омана состоялась во вторник в Маскате. Стороны подчеркнули важность развития экономических и банковских отношений между Ираном и Оманом.

Отметив важность роли Ирана в регионе, оманский министр подчеркнул расширение торгово-экономических отношений между двумя странами.

Хеммати прибыл в Маскат с двухдневным визитом по приглашению официальных лиц Омана.