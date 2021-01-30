В Тегеране назвали причину срабатывания сирен тревоги

Сбой в работе системы одной из организаций стал причиной появления звука сирен тревоги в западной части Тегерана. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA со ссылкой руководство провинции Тегеран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что после сбоя в работе сирена была отключена. Название организации не сообщается.

При этом глава департамента по экстренным ситуациям провинции Тегеран Мансур Дараджати сообщил, что "сирена сработала из-за проникновения воды после сильного дождя в систему [объявления тревоги]".

Ранее в субботу агентство Jamaran сообщило, что в западных районах Тегерана были слышны звуки сирен тревоги.