Авиарейс Стамбул-Тегеран изменил направление на Баку из-за погодных условий
БАКУ /Trend/ - Самолет рейса Стамбул-Тегеран вылетел в направлении Баку.
Как сообщает Trend, об этом агентству ISNA сказал заведующий отделом по связям с общественностью Международного аэропорта имени Имама Хомейни Фаршид Хусейни.
Хусейни сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий, пилот самолета компании "Turkish Airlines" решил не приземляться в аэропорту.
Представитель аэропорта сообщил, что самолет вылетел в Баку. Пилот сказал, что вылетит в Тегеран после того, как погода нормализуется.
(Автор: Эльнур Багышов)
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