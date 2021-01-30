Авиарейс Стамбул-Тегеран изменил направление на Баку из-за погодных условий

БАКУ /Trend/ - Самолет рейса Стамбул-Тегеран вылетел в направлении Баку.

Как сообщает Trend, об этом агентству ISNA сказал заведующий отделом по связям с общественностью Международного аэропорта имени Имама Хомейни Фаршид Хусейни.

Хусейни сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий, пилот самолета компании "Turkish Airlines" решил не приземляться в аэропорту.

Представитель аэропорта сообщил, что самолет вылетел в Баку. Пилот сказал, что вылетит в Тегеран после того, как погода нормализуется.

(Автор: Эльнур Багышов)