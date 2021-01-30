За последние девять месяцев в Иране было достигнуто $2,2 млрд локализации деталей

Заместитель министра промышленности промышленности, рудников и торговли Мехди Садеги сказал, что в этом году на повестке дня стоит программа локализации на $3,2 млрд, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Одна из задач Министерства промышленности - использовать все имеющиеся в стране возможности для модернизации существующих технологий, развития и углубления отечественного производства и повышения производительности», - отметил он.

«На данный момент общая сумма 240 млн. долларов в виде столов отечественного производства в области производства автомобилей и запчастей, нефтехимии и нефтепереработки привела к заключению контрактов между отечественными производителями и промышленными комплексами», - сказал он.