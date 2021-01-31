В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах от города Фарьяб провинции Керман. Очаг подземных толчков залегал на глубине 21 километра.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
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