Первая партия российских вакцин от коронавируса прибыла в Иран
Самолет с первой партией вакцин от коронавируса приземлился в аэропорту имама Хомейни сегодня, передает Trend со ссылкой на İRNA.
Ввоз российской вакцины от коронавируса из Москвы был претворен при координации Министерства здравоохранения и медицинского образования, Национального штаба по борьбе с коронавирусом и Министерства дорог и городского развития.
Вакцины от коронавируса должны прибыть тремя рейсами, первый из которых был выполнен авиакомпанией Mahan Airlines.
«Вторая партия отправится в Тегеран к средине февраля этого года, а третья - к 28 февраля. Процесс будет осуществляться каждые две недели», - сказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.
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