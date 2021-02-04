Первая партия российских вакцин от коронавируса прибыла в Иран

Самолет с первой партией вакцин от коронавируса приземлился в аэропорту имама Хомейни сегодня, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Ввоз российской вакцины от коронавируса из Москвы был претворен при координации Министерства здравоохранения и медицинского образования, Национального штаба по борьбе с коронавирусом и Министерства дорог и городского развития.

Вакцины от коронавируса должны прибыть тремя рейсами, первый из которых был выполнен авиакомпанией Mahan Airlines.

«Вторая партия отправится в Тегеран к средине февраля этого года, а третья - к 28 февраля. Процесс будет осуществляться каждые две недели», - сказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.