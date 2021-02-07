Иран - второй по величине производитель губчатого железа в мире
Статистика показывает, что Иран, производящий 27 миллионов 907 тысяч тонн губчатого железа, занимает второе место в мире после Индии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Согласно статистическим таблицам, в прошлом году производство губчатого железа составило 27 млн 907 тыс. тонн, что по сравнению с 26 млн 359 тыс. тонн, в 2018 году увеличился на 6%.
Иран является вторым по величине производителем губчатого железа в мире после Индии.
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