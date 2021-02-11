60 млн. иранцев получат вакцину от коронавируса в течение следующего года

Центр управления инфекционными заболеваниями Минздрава объявил подробности программы вакцинации от коронавируса. Согласно программе, около 60 млн. человек будут вакцинированы в течение следующего года, так что 210000 человек будут вакцинироваться ежедневно, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По данным ИРНА, согласно программе вакцинации от коронавируса в Иране, цель этой программы - снизить смертность на первом этапе и сократить цепочку передачи вируса в второй шаг и положить конец эпидемии.

Соответственно, не менее 70% населения, то есть около 60 миллионов человек, будут вакцинированы.