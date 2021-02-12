Производство легковых автомобилей в Иране за 10 месяцев текущего года выросло на 13,9%

Производство легковых автомобилей в Иране за 10 месяцев текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) увеличилось на 13,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно официальной статистике, опубликованной Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана за девять месяцев текущего года в стране было произведено 700 800 легковых автомобилей. Статистика показывает рост на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что за за 10 месяцев прошедшего года в стране было произведено 615 200 легковых автомобилей.

За этот период отечественными автопроизводителями было произведено 68 298 грузовых фургона, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, в секторе сельскохозяйственной техники отечественные заводы к концу октября выпустили 519 комбайна и 17 713 трактора, что выросло на 44,2% и 13,6% соответственно.