Иран занимает 2-е место по производству губчатого железа в мире

Статистики показывают, что Иран, производящий 27 млн 907 тыс. тонн губчатого железа, занимает второе место в мире после Индии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Объем производства губчатого железа в прошлом году (20 марта 2019 года – 20 марта 2020 год) составил 27 млн 907 тыс. тонн, который увеличился на 6% по сравнению с минувшим годом (20 марта 2018 года – 20 марта 2019 года).

Объем производства губчатого железа за последние 10 месяцев текущего года также составил 25 млн 554 тыс. 399 тонн, который показывает рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран является вторым по величине производителем губчатого железа в мире после Индии.