70% иранцев будут делать прививку от коронавируса к концу осени 2021 года

«К концу осени 2021 года 70% иранцев будут вакцинированы портив коронавируса», - сказал председатель научного комитета по борьбе с коронавирусом Мостафа Ганеи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как отметил иранский чиновник к концу декабря 2021 года 70 процентов иранцев получат вакцину от COVID-19.

Напомним, что вторая партия российской от коронавируса, как обещали российские чиновники здравоохранения, была доставлена ​​в посольство Ирана и была отправлена ​​в Тегеран частным рейсом на прошлой неделе в пятницу.