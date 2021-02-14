70% иранцев будут делать прививку от коронавируса к концу осени 2021 года
«К концу осени 2021 года 70% иранцев будут вакцинированы портив коронавируса», - сказал председатель научного комитета по борьбе с коронавирусом Мостафа Ганеи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Как отметил иранский чиновник к концу декабря 2021 года 70 процентов иранцев получат вакцину от COVID-19.
Напомним, что вторая партия российской от коронавируса, как обещали российские чиновники здравоохранения, была доставлена в посольство Ирана и была отправлена в Тегеран частным рейсом на прошлой неделе в пятницу.
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