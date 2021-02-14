За минувшие сутки в Иране от COVID-19 умерли 62 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от COVID-19 умерли 62 человека.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 58 945 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 390 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 518 263 человек, из которых состояние 3 709 больных оценивается как тяжелое.

Она добавила, что в настоящее время в стране от коронавируса выздоровели 1 298 023 человека, проведено свыше 10 млн тестов на выявление коронавируса.

В Иране 9 районов считаются "красной", 39 - "оранжевой", 228 - "желтой" и 172 района - "голубой" зонами заражения.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)