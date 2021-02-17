Иран сэкономил 350 млн. долларов в сталелитейной промышленности

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ваджиолла Джафари сказал, что в этом году программа нацелена на сталелитейный сектор, поставку запчастей и оборудования на сумму 917 млн. долларов, которая была реализована в первой половине 2020 года и достигла 350 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Ваджиолла Джафари сегодня утром на церемонии открытия специализированной выставки по локализации запчастей и оборудования в Национальной иранской сталелитейной компании сказал: «Средняя локализация сталелитейной промышленности составляет 65%, и нам необходимо увеличить это ежегодно».

Ссылаясь на 85% локализацию цементной промышленности в прошлом, он напомнил: «Сегодня все строительство и эксплуатация этой отрасли осуществляется внутри».

По его словам, «На данный момент было идентифицировано и зарегистрировано для интернализации 23000 единиц».

Согласно данным ИРНА, Исламская Республика является десятым по величине производителем стали в мире, и в этом году ожидается, что страна произведет 30 млн. тонн в этом секторе.