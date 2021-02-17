Иран планирует совместное с Россией и Кубой производство вакцин

Иран намеревается начать совместное с Россией и Кубой производство вакцин от коронавируса.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

"Первые партии российской вакцины "Спутник V" прибыли в Иран и вакцинация ими от COVID-19 стартовала. На первом этапе процедуру прошел медицинский персонал отделений интенсивной терапии", - сказала Лари.

По ее словам, совместное с Россией производство таких вакцин стоит на повестке дня.

"Кроме России, Иран рассчитывает начать совместное производство вакцины от коронавируса с Кубой", - добавила он.

