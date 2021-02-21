Иран запустит линию по производству российской вакцины Sputnik-V

Иран 21 февраля 2021 19:45 (UTC+04:00)
Иран запустит линию по производству российской вакцины Sputnik-V

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что его страна запустит линию по производству российской вакцины Sputnik-V в рамках общенациональной кампании по борьбе со вспышкой коронавируса, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Ваези заявил, что Тегеран планирует произвести российскую вакцину от COVID-19, добавив, что проект будет запущен в соответствии с предварительным соглашением между Ираном и Россией по этому поводу, сообщает Fars News.

«Иран решил предоставить различные вакцины, начиная от вакцин COVAX, входящих в состав ВОЗ, до российских, индийских и китайских версий, а также отечественных вакцин», - отметил он.

В соответствующем выступлении 12 февраля, глава отдела по связям с общественностью министерства Киануш Джаханпур сообщил в своем официальном аккаунте в Твиттере, что вторая партия Sputnik-V только что прибыла в страну.

«Несколькими минутами ранее вторая партия Sputnik-V, включающая 100 000 доз вакцины, прибыла в Тегеран на несколько дней раньше запланированного срока», - написал он в Твиттере.

6 февраля Иран получил первую партию российской вакцины Sputnik V, а также должен получить почти четыре миллиона доз вакцины по программе COVAX.

Во вторник, 9 февраля, Иран начал общенациональную вакцинацию против COVID-19 с использованием вакцины Sputnik V.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Иране с церемонии, проведенной в больнице имама Хомейни в Тегеране и в 634 больницах по всей стране.

Приоритетами на этом этапе вакцинации являются медицинские работники отделений интенсивной терапии больниц.

По словам представителей министерства здравоохранения, к концу текущего года (20 марта) около 1,3 миллиона иранцев будут вакцинированы от вируса. Следующая группа, которая получит уколы, - это уязвимые и пожилые люди.

Саид Намаки сказал, что программа вакцинации началась сегодня в 635 центрах по всему Ирану.

«Следующие партии вакцин будут постепенно поступать в страну», - сказал он, добавив, что работы над домашними вакцинами также продвигаются хорошо, и весной они могут перейти в фазу массового производства.

Ранее в феврале официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что вакцина против коронавируса, совместно производимая Тегераном и Гаваной, прибудет в Иран через 3 недели.

«Кроме того, вакцины фармацевтической компании Razi скоро войдут в первую фазу клинических испытаний», - добавила она.

Лари также охарактеризовала Кубу, как надежную страну в области производства вакцин и сказала: «Планируется, что совместная иранско-кубинская вакцина поступит в Иран с Кубы через две-три недели. Это создает высокий уровень иммунитета».

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