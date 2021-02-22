Иран занял восьмое место по темпам роста выздоровления от COVID-19

Иран 22 февраля 2021 08:43 (UTC+04:00)
Иран занял восьмое место по темпам роста выздоровления от COVID-19

Глава Исламской базы данных научных цитирований Мохаммад Джавад Дехгани сказал, что Иран занял восьмое место среди 13 стран, затронутых этой болезнью, с точки зрения темпов выздоровления от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Данные, извлеченные из системы ISC COVID-19 (ISC COVID-19 Visualizer), показывают, что число пациентов, которое увеличилось с 280 000 до 330 000 в ноябре в декабре и снизилось до менее чем 184 000 в январе, снова увеличилось до 208 000 человек в феврале», - сказал он.

Иран занимает шестое место по среднему уровню роста заболеваемости среди стран, пораженных этим заболеванием (одновременно 13 стран - Китай, Россия, Турция, Бразилия, Испания, США, Франция, Иран, Канада, Великобритания, Германия, Пакистан и Италия - занимают шестое место)», - отметил он.

«В феврале среднедневные темпы роста выздоровления в Великобритании составляли 1,36 процента, Италии 0,84 процента и 0,79 процента в Соединенных Штатах, которые одновременно с Ираном занимают восьмое место среди 13 стран», - пояснил он.

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