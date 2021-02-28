Внешнеторговый оборот Ирана за 11 месяцев составил $65,5 млрд

Внешний товарооборот Ирана за 11 месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2020 года) достиг более $65,5 млрд. Об этом сообщил представитель иранской таможенной службы Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Информация об итогах внешней торговли Ирана за 11 месяцев 1399 года свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $65,5 млрд, а в весовом измерении - 134 млн тонн.

Объём иранского экспорта за 11 месяцев в стоимостном выражении составил $31,198 млрд, а в весовом измерении - 103,1 млн тонн.

Импорт Ирана с 21-го марта 2020 года по 22-е февраля 2021 года в стоимостном выражении достиг $34,3 млрд, а в весовом измерении - 30,8 млн тонн.

По словам Латифи, объем несырьевого экспорта Ирана в прошедший месяц (с 22 января по 21 февраля) составил $6,817 млн, что $85 млн больше, чем месяцем ранее.

Главными покупателями иранских товаров за отчетный период стали Китай, Ирак, Турции, ОАЭ и Афганистан.