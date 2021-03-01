В Иране от коронавируса скончались свыше 60 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 1 639 679 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 1 399 934 случая выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 60 181 человек.

Напомним, что более 115 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 2,5 млн из которых умерли.