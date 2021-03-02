Внешнеторговый оборот Ирана превысил $65 млрд
Внешний товарооборот Ирана за 11 месяцев текущего иранского календарного года (с 21-го марта 2020 года по 22-е февраля 2021) превысил $65 млрд. Об этом заявил в понедельник руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Объём иранского экспорта за 11 месяцев в стоимостном выражении составил $31 млрд, а объем импорта - $31 млрд", сказал Задбум.
Он напомнил, что несмотря на жестокие односторонние санкции против Ирана объем внешнего товарооборота страны в прошлом году иранского календарного года составил $80 млрд.
Лента новостей
На пресс-конференции Президент Ильхам Алиев обнародовал искреннее намерение Азербайджана – депутат Милли Меджлиса
Азербайджан воспользуется опытом Турции при восстановлении памятников на освобожденных территориях (ФОТО)
На конференции в Иране принято заявление в поддержку территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
Государственная страховая организация Туркменистана объявляет тендер на строительно-монтажные работы
В ЗАО AzerGold состоялась встреча с генеральным директором Организации по пограничным делам Пакистана
В Агентство по развитию МСБ поступило около 400 обращений для создания бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана
В ходе пресс-конференции Президент Азербайджана направил важные для будущего региона послания – азербайджанский депутат
Минометные батареи армии Азербайджана провели очередной этап учебных тренировок с боевой стрельбой (ВИДЕО)
В Азербайджане в феврале были удовлетворены почти 100% запросов, связанных с компьютерной безопасностью
Русский дворянин Николай Бармин - чаще всех из зарубежных актеров сыгравший в азербайджанских фильмах (ВИДЕО, ФОТО)
Сумгайытский Технопарк запускает очередной проект стажировки «STP Təcrübə Proqramı - 2021» с целью подготовки кадров для промышленного сектора!
У мировых центров готовность вкладывать ресурсы в развитие отношений с Ереваном будет довольно ограниченной - российский политолог