Внешнеторговый оборот Ирана превысил $65 млрд

Внешний товарооборот Ирана за 11 месяцев текущего иранского календарного года (с 21-го марта 2020 года по 22-е февраля 2021) превысил $65 млрд. Об этом заявил в понедельник руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Объём иранского экспорта за 11 месяцев в стоимостном выражении составил $31 млрд, а объем импорта - $31 млрд", сказал Задбум.

Он напомнил, что несмотря на жестокие односторонние санкции против Ирана объем внешнего товарооборота страны в прошлом году иранского календарного года составил $80 млрд.