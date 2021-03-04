Иран назвал решение ОПЕК+ сохранять текущие ограничения идеальным для апреля

Заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир Хоссейн Заманиния назвал идеальным для апреля решение стран ОПЕК+ сохранять уровни добычи нефти в этом месяце, сделав исключение для России и Казахстана. Об этом сообщает иранское агентство Shana, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вместо увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в апреле мы договорились о дополнительной добыче нефти в размере 130 тыс. баррелей в сутки для России и 20 тыс. баррелей в сутки для Казахстана, и поэтому мы заморозили 350 тыс. баррелей в сутки", - сказал Заманиния. Он добавил, что Саудовская Аравия в апреле продолжит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, согласованное ранее на февраль и март.