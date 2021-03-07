Импорт кукурузы Ираном за 11 месяцев составил около 2,3 миллиарда долларов, сообщило во вторник Таможенное управление Исламской Республики Иран (IRICA), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Согласно отчету IRICA, Иран потратил более 2,298 миллиарда долларов на импорт почти 9,126 миллиона тонн кукурузы за 11 месяцев (20 марта 2020 года - 18 февраля 2021 года).

В отчете говорится, что импорт кукурузы составил 21% от общей стоимости импорта основных товаров, добавив, что стоимость импорта лекарств и медицинского оборудования составила 1,481 млрд. долларов, за которыми следуют масличные семена на сумму 1,073 млрд. долларов и растительные масла на сумму почти 896 млн. долларов.

В отчете также говорится, что Иран заплатил дополнительно 1 миллиард долларов за импорт соевого шрота и ячменя в ответ на растущий спрос на корма в своем секторе животноводства.

IRICA отметила, что по основным продуктам Иран импортировал почти три миллиона тонн пшеницы на сумму более 813 миллионов долларов за 11 месяцев до конца февраля, в то время как импорт риса составил 850 000 тонн на сумму 776 миллионов долларов.

«Деньги, потраченные на импорт сахара и черного чая, за тот же период превысили 650 миллионов долларов, - добавили в нем.