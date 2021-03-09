Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 6,2%

Генеральный директор отдела бизнес-информационных услуг Организации по развитию торговли Ирана Аббас Халегитабар объявил об увеличении стоимости экспорта в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Несмотря на жесткие санкции и ограничения, вызванные вспышкой коронавирусом, экспорт товаров за одиннадцать месяцев этого года достиг 103 млн. 90 тыс. тонн на сумму 31 млрд 198 млн. долларов. И, продолжая ежемесячный рост экспорта в 2021 году, эта сумма была оценена в 3 млрд 135 млн. долларов в феврале, что в стоимостном выражении по сравнению с январем этого года увеличилось на 6,2 процента», - сказал он.

«На Китай приходится 26 процентов, на Ирак - 22 процента, на Объединенные Арабские Эмираты - 13,4 процента, на Турцию - 7 процентов и на Афганистан - 6,7 процента стоимости ненефтяного экспорта страны, что в общей сложности составляет 23 млрд долларов от общего ненефтяного экспорта Ирана», - пояснил он.