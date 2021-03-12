В Иран прибыла партия индийской вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения Ирана объявило, что первая партия индийских вакцин против коронавируса прибыла в страну в четверг, и пятая зарубежная поставка вакцины прибыла в Иран за последние два месяца, поскольку власти продолжают общенациональную программу иммунизации против вируса, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Полуофициальное информационное агентство ISNA сообщило в четверг, что партия, прибывшая в тегеранский аэропорт Имама Хомейни ночью, содержала 150 000 доз COVAXIN, флагманской вакцины Индии для борьбы с коронавирусом.

Согласно другим сообщениям, партия была оформлена таможенными органами в аэропорту и передана представителям иранского агентства по контролю за продуктами и лекарствами для отправки в центры вакцинации по всему Ирану.

Отгрузка из Индии увеличивает запасы вакцины против коронавируса в Иране до 800 000 уколов. Страна планирует вакцинировать 1,7 миллиона медицинских работников и уязвимых слоев населения к концу текущего календарного года в конце марта.