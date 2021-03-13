Строительная база в Иране строит около 300 крупных объектов

Заместитель командующего строительной базой "Хатам аль-Анбия" в Иране, конгломерата, принадлежащего Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), заявил, что в настоящее время он реализует в стране 300 крупных строительных проектов, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«В настоящее время у нас в стране строится около 300 крупных проектов», - сказал Джавад Фаллах журналистам в юго-восточном городе Керман в четверг, сообщает Tasnim News.

Он также сказал, что строительная база "Хатам аль-Анбия" завершила множество крупных проектов в Иране в текущем 1399 иранском календарном году (завершится 21 марта).

В июне, командир базы Саид Мохаммад заявил, что планирует завершить незавершенные проекты больниц по всему Ирану. Он сказал, что база разработала планы по сокращению нехватки больничных коек в Иране.

«Количество больничных коек в нашей стране намного ниже, чем в среднем в мире, и такой дефицит стал более очевидным на фоне кризиса с коронавирусом», - заявил командующий.

Он добавил, что строительная база "Хатам аль-Анбия" решила взять на себя обязательство завершить строительство большей части недостроенных больниц по всей стране.

По словам командующего, база спроектировала и приступила к реализации многих хороших проектов в Иране, добавив, что условия иранских больниц с точки зрения количества коек значительно улучшатся в течение следующих двух-трех лет.