В Иране открыт крупнейший в стране завод по производству железорудных окатышей

Президент Ирана Хасан Рухани открыл крупнейший в стране завод по производству железорудных окатышей в центральном городе Бафк, поскольку его правительство продвигается вперед с планами по расширению в значительной степени неосвоенного горнодобывающего и металлургического сектора Ирана, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Как сообщает Press TV, Рухани открыл завод по производству окатышей Сечахун (Sechahun), расположенный в центральной провинции Йезд на границе с провинцией Керман, с помощью видеоконференцсвязи.

«Сегодня был открыт очень важный проект по гранулированию, который является очень современным проектом и фактически является одним из самых современных заводов по гранулированию в стране с инвестиционной стоимостью 90 триллионов риалов (360 миллионов долларов США)», - сказал Рухани во время церемонии открытия.

В отчете IRNA говорится, что завод, построенный за пять лет консорциумом иранских, китайских и японских компаний, обошелся в 1,8 миллиарда юаней (почти 285 миллионов долларов).

Годовой объем производства железорудных окатышей составляет пять миллионов тонн, Сечахун в настоящее время является крупнейшим в Иране окомковательным комплексом. Его номинальная мощность составляет 17 000 тонн в сутки, и он будет питаться железной рудой, добытой на близлежащем крупном руднике, и другими запасами.

Около 788 рабочих и техников будут постоянно трудоустроены на заводе, который был описан местными властями в Йезде, как крупнейший экономический проект, начатый в провинции за последние годы.