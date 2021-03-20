Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Стамбуле переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана, передает Trend со ссылкой на IRNA.
"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проведение заседания совместной ирано-турецкой экономической комиссии, а также развитие торгово-экономических отношений между двумя странами", говорится в сообщении иранского МИД.
Министры обменялись мнениями по региональной ситуации, о положении дел в Сирии и совместной борьбе с терроризмом.
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