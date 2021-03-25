В Иране заявили, что до конца апреля необходимо сделать прививки олимпийцам

Глава иранской команды на Олимпийских играх в Токио 2020 года Насролла Саджади заявил, что спортсмены должны быть вакцинированы за три месяца до отправки, и с этой точки зрения должны сделать прививки до конца апреля, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Спортсмены должны пройти вакцинацию за три месяца до начала ггр. Конечно, хозяин объявил о своей готовности, если не будет проблем или запрета со стороны правительства, мы отправим ему, кто запросит вакцину, потому что именно правительства разрешают ввоз вакцины в зарубежную страну», - отметил он.

«В соответствии со всеми протоколами спортсмены должны пройти вакцинацию за 72 часа до отправки, и они также пройдут тест в аэропорту Токио. Они будут в карантине в течение 15 дней, если результат теста окажется положительным.