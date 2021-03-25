В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 97 человек.

Об этом сказала представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 62 142 человека.

За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 506 человек, и общее число инфицированных составило 1 830 823. Состояние 3 889 человек оценивается как тяжелое.

За весь период пандемии выздоровели от коронавируса 1 569 697 человек, было проведено свыше 12, 4 миллиона тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)