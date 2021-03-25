В Иране за сутки от коронавируса скончались 97 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 97 человек.
Об этом сказала представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, за весь период пандемии число жертв COVID-19 в Иране составило 62 142 человека.
За последние сутки коронавирусом в стране заразились еще 7 506 человек, и общее число инфицированных составило 1 830 823. Состояние 3 889 человек оценивается как тяжелое.
За весь период пандемии выздоровели от коронавируса 1 569 697 человек, было проведено свыше 12, 4 миллиона тестов на коронавирус.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)
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