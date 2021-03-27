Объем торговли Ирана с Китаем составил 19 млрд долларов в 2020 году

Представитель таможни Рухолла Латифи сказал, что Китай стал первым торговым партнером Ирана в 2020 году с объёмом 30 миллионов 128 тысяч тонн товаров на 18 млрд 715 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Экспорт нашей страны в Китай в 2020 году составил 26 миллионов 585 тысяч тонн на сумму 8 миллиардов 954 миллиона долларов, что по объему составило 23,6 процента, а по стоимости - 26 процентов от общего объема экспорта нашей страны в эту страну в этом году», - отметил он.

«В прошлом году из Китая в нашу страну было импортировано 3 миллиона 543 тысячи тонн товаров на сумму 9 миллиардов 761 миллион долларов, что составляет 10,6% по объему и 25,3% от общей стоимости импорта страны», - добавил он.