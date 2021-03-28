Секретарь национального штаба развития нанотехнологий при вице-президенте Ирана по науке и технологиям Саид Саркар сообщил о расширении программы экспорта нанотехнологической продукции в последние годы и создании экспортных баз в странах Азии, отметив, что иранская нанопродукция экспортируется в 49 стран на пяти континентах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По его словам, сегодня 725 иранской нанопродукции в более 10 промышленных отраслей появятся на рынке на основе внутренней технологии.

Он отметил, что общая сумма экспорта иранской нанопродукции в 2019 году составил 44,487 млрд риалов, и рынок иранской нанопродукции увеличился в два раза в 5 лет подряд.

Указав на создание базы экспорта нанотехнологий в азиатских странах, он заметил: "Китай, Индия, Индонезия, Сирия, Турция и Ирак принимают у себя нанотехнологическое оборудование и услуги Ирана".

«Иранская нанопродукция экспортируется в 49 стран мира, и иранские радиаторы на основе нанотехнологии были поставлены в Ирак, Азербайджан и Афганистан в прошлом году», отметил он, добавив, что торговый форум Ирана и Индонезии в области здравоохранения также прошел в минувшем году.