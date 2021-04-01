Иран является одним из ведуших в мире производителей и экспортеров стали

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Алиреза Разм-Хоссейни заявил, что Раньше Иран был импортером стали, но сегодня мы производим и экспортируем сталь, а страна занимает 11-е место в мире по объемам производства стали, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Первый проект, который запускается сегодня, - это производство легированной стали на заводе в Эсфарайене, для которого введена в эксплуатацию новая линия", - сказал в четверг Разм-Хоссейни.

В четверг президент Ирана Хасан Рухани в режиме видеоконференции открыл пять крупных промышленных проектов.

В строительстве этих проектов вложено более 45 тыс. миллиардов риалов.

Открытие этих проектов создало рабочие места для более 1290 человек.

Эти проекты начали действовать в пяти провинциях: Северный Хорасан, Керман, Казвин, Семнан и Фарс.