В Иране за сутки выявлено более 11 тыс. инфицированных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 161 человек.
Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 63 160.
Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 11 680 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 1 932 074 человек. Состояние 4 057 больных оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровело 1 650 569 человек, проведено свыше 13,1 миллиона тестов на COVID-19.
(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)
МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны