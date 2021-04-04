В Иране за сутки выявлено более 11 тыс. инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса скончался 161 человек.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 63 160.

Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 11 680 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 1 932 074 человек. Состояние 4 057 больных оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровело 1 650 569 человек, проведено свыше 13,1 миллиона тестов на COVID-19.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)