В Иране будет открыто и запущено 133 новых достижения ядерной промышленности

Приуроченный к национальной годовщине ядерных технологий, будут представлены 133 новых ядерных достижения, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Усилиями сотрудников и специалистов атомной отрасли страны за прошедший год было проверено 133 новых достижения в различных областях атомной отрасли, включая квантовую, обогащенную, тяжелую воду и соединения Дутре, радиофармпрепараты, лазеры и др.

Согласно отчету, эти достижения будут представлены, торжественно открыты на выставке, 11 из них - в режиме видеоконференцсвязи, а 8 из них будут представлены, торжественно открыты и запущены президентом страны 10 апреля по этому случаю.



