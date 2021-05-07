Иран наращивает импорт электротоваров из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Иран возрос на 48,1 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 28,734 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В марте 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Иран возрос в 4 раза по сравнению с показателем марта 2020 года и составил 9,290 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2021 года экспорт электротоваров из Турции увеличился на 28,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,219 миллиарда долларов.

В марте 2021 года Турция экспортировала электротоваров на сумму 1,259 миллиарда долларов, что на 51,9 процента больше показателя за март 2020 года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 11,754 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)