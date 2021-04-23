В МАГАТЭ сообщили, что Иран сократил число центрифуг в Натанзе для обогащения урана до 60%

Иран сократил количество центрифуг на наземном объекте в Натанзе для обогащения урана до 60%. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"21 апреля 2021 года агентство подтвердило, что Иран изменил порядок, при котором он производит обогащенный гексафорид урана (UF6) с содержанием U-235 до 60% на исследовательском объекте по обогащению топлива", - цитирует Reuters доклад МАГАТЭ.

Отмечается, что в настоящее время Иран использует один каскад центрифуг типа IR-6 вместо двух.