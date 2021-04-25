Иран - 10-й производитель стали в 1-м квартале 2021 года

Иранская компания по развитию и ремонту горнодобывающей промышленности (IMIDRO) объявила в субботу, что Иран занял 10-е место в рейтинге крупнейших производителей стали за первые три месяца 2021 года с производством 7,5 млн тонн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно статистике Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в 64 странах мира достигло 486,9 млн тонн, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В рейтинге Китай, Индия, Япония, США и Россия заняли первое до пятого места с 271, 29,6, 23,7, 20,4 и 18,9 млн тонн.

Иран занял 10-е место с 7,5 млн тонн, что на 10,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В отчете также говорится, что производство стали в Иране в марте достигло 2,6 млн тонн, что на 10,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.