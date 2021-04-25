Иран достиг самообеспечения бензином

Исламская Республика Иран достигла самообеспечения бензином благодаря реализации программы по производству бензина в нефтехимической компании "Бу Али Сина" на 100%, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщает министерство нефти Ирана, нефтехимическая компания "Бу Али Сина" производила 85 тыс. 610 тонн продуктов в прошлом году.

"Увеличение производства нефтехимической продукции освободило страну от импорта стратегического продукта бензола, который используется в качестве базового продукта в моющих и гигиенических средствах. Для удовлетворения потребностей страны можно использовать отечественные продукты", заявил торговый директор нефтехимической компании "Бу Али Сина" Ардалан Седагат-Заде.

По его словам, Иран также может экспортировать бензол несмотря на жесткие и односторонние санкции.