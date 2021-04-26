Иран возобновит выполнение обязательств по СВПД после отмены санкций - замглавы МИД Ирана
Сначала все санкции должны быть отменены, после чего Иран вернется к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, пеердает Trend со ссылкой на İRNA.
По его словам, невозможно предсказать продолжительность переговоров в Вене. "Мы не будем торопиться и не позволим подрывать переговоры", сказал он.
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