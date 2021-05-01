В Иране ежегодно производится пять миллионов тонн полимеров и пластика, половина из которых экспортируется, что составляет 1,5 миллиарда долларов, рассказал Бармак Канбарпур, член совета директоров Иранской национальной ассоциации производителей пластмасс и полимеров, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

«Взглянув на разрешения, выданные Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, можно предположить, что мощности по производству полимеров превышают 20 миллионов тонн, но едва ли 25% мощностей используются», - цитирует его слова ISNA.

«После того, как США ввели новые экономические санкции, компании сократили производство и сняли некоторые ставни», - добавил Канбарпур, надеясь, что препятствия вскоре будут устранены и промышленность полимеров и пластиков вернется в нормальное русло.