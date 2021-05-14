Достигнуто первоначальное соглашение об инвестициях Ирана в Афганистан на $5,3 млрд

Советник министра дорог и городского развития Афганистана Хосейн Миршафи объявил о первоначальном соглашении между Ираном и Афганистаном об инвестировании 5,3 миллиарда долларов в экспорт технических и инженерных услуг и реализацию проектов транспортной инфраструктуры в стране, передает Trend со ссылкой на İRNA.

«Согласно договоренностям, Иран инвестирует 5,3 миллиарда долларов в транспортные и инфраструктурные проекты Афганистана, а также в экспорт инженерно-технических услуг в рамках переговоров по деталям проектов и компаний, которые будут работать в Афганистане», - сказал он.

Объясняя важные проекты, которые будут реализованы с иранскими инвестициями в Афганистане, советник министра дорог и городского развития сказал: «Проект железной дороги Герат-Мазари-Шариф на севере Афганистана является одним из проектов, запланированных и завершенных иранскими компаниями. Этот железнодорожный маршрут может обеспечить железнодорожное сообщение между Ираном, Центральной Азией и Китаем».