В Иране открыты крупные проекты в области электроэнергетики на сумму около $ 320,2 млн.

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян торжественно открыл крупные проекты в области электроэнергетики на сумму 13,45 трлн. риалов (около $ 320,2 млн.) по всей стране во вторник, на шестой неделе программы министерства обороны Ирана в текущем 1400 иранском календарном году (начавшемся 21 марта), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Запущенные проекты включают в себя новый диспетчерский центр национальной электросети, многочисленные проекты модификации и оптимизации электросетей, а также установку новых фотоэлектрических систем для кочевых домохозяйств.

Новый диспетчерский центр национальной электросети, в который было вложено 11,44 триллиона риалов (около 272,3 миллиона долларов), использует новейшие мировые технологии в области системы управления энергопотреблением (EMS), диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) и глобальной системы управления и контроля (WAMS).

Национальный диспетчерский центр управляет всей энергосистемой, включая электростанции, линии электропередачи и подстанции по всей стране.

Также, согласно мегапроекту по модификации и оптимизации электросети в 10 000 деревень в течение текущего года, на первом этапе будет оптимизирована электросеть, соединяющая 560 деревень с 70 000 домохозяйствами.

Кроме того, на основе программы снабжения кочевых домохозяйств солнечной энергией, Минэнерго планирует обеспечить такие домохозяйства портативными фотоэлектрическими системами. Согласно упомянутой программе, 20 000 кочевых семей получат выгоду от солнечной энергии через фотоэлектрические системы.