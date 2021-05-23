В Иране на химическом заводе произошел взрыв
В Исфахане на заводе по производству химикатов и фейерверков произошел взрыв, передает Trend со сылкой на иранские СМИ.
Сообщается, что при взрыве пострадали по меньшей мере девять человек.
"Причина взрыва на химическом заводе <...> расследуется, девять раненых были переведены в больницу", - сказал пресс-секретарь местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди.
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