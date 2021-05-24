Рухани назвал стратегическими ирано-китайские отношения

Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник охарактеризовал как стратегические отношения между Ираном и Китаем, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Си Цзиньпином президент Рухани приветствовал подписание соглашение о партнерстве между Тегераном и Пекином сроком на 25 лет.

Он выразил надежду, что двусторонние и региональные отношения будут и дальше укрепляться во всех сферах.

Выразив готовность Ирана активизировать совместное экономическое сотрудничество с Китаем в регионе Западной Азии, он призвал к укреплению отношений между двумя странами, особенно в торгово-экономической области включая увеличение экспорта нефти Ирана и других товаров в Китай.

Он также призвал ускорить присутствие китайских компаний в Иране в областях, представляющих интерес.

Касаясь выдвижения Исламской Республикой Иран Ормузской мирной инициативы в Организацию Объединенных Наций в отношении сотрудничества между странами региона, он сказал, что Иран готов сотрудничать по различным вопросам, включая решение палестинского вопроса для расширения сотрудничества Китая с другими странами Западной Азии, и в этом плане иранская инициатива может стать основой для взаимодействия двух сторон.

Поблагодарив Китай за помощь Ирану в борьбе с коронавирусом, в том числе в области поставок вакцины, он выразил надежду, что, с продолжением сотрудничества двух стран в этом отношении, будут ускорены необходимые действия по обеспечению вакциной.