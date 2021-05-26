Иран входит в число 10 стран, имеющих возможность производить вакцину от коронавируса

Иран входит в число 10 государств мира, имеющих возможность производить вакцину от коронавируса, сказал руководитель проекта вакцины COV-Iran Barekat в Штаб-квартире по исполнению приказа Имама Хомейни (HEIKO) Хасан Джалили, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

«Теперь мы входим в число первых десяти стран, которые могут заявить, что они произвели вакцину против коронавируса и имеют возможность ее массового производства», - сказал Джалили в интервью сайту Khamenei.ir.

«Насколько мне известно, семь стран по всему миру захотели купить у нас вакцину», - сказал он, добавив, что ряд стран обратились с просьбой в письменной форме, а некоторые другие попросили вакцину во время телефонных переговоров с иранскими официальными лицами.

«Те, кто подали письменный запрос, запросили 20 миллионов доз вакцины на первом этапе», - сказал Джалили, добавив, что министерство здравоохранения должно принять решение о сроках экспорта после удовлетворения внутренних потребностей.

Он подчеркнул долгий опыт Ирана в разработке и производстве вакцин, заявив, что некоторые государства, которые в настоящее время имеют технологию производства вакцин, позаимствовали эту технологию у Ирана, и страна помогла им в разработке вакцин.